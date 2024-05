Padel. Bugelli in Spagna dal "mago» Llanos

Dal Mourinho del padel. Il quindicenne Mattia Bugelli, che abita a Porcari, si sta facendo strada nella disciplina della "pala corta" che ha scoperto per caso nell’estate di due anni fa e della quale si è, poi, letteralmente innamorato, tanto da lasciare il calcio e affrontare un percorso, prima con la guida del maestro nazionale Nicola Bini che gli ha insegnato i fondamentali; poi passando ad essere all’argentino Joel Ventura nel Circolo Lucca Padel Indoor di Guamo, contestualmente seguito a Massa da Silvia Storari (fresca "bronzo" mondiale in Spagna) e Claudia Cascella, atleta anche lei di elevato livello internazionale.

Ora, però, è arrivato il momento, come ha fatto nel tennis Sinner, di salire di uno step. In questi giorni Bugelli è volato in Spagna, a Barcellona, alla scuola del celebre maestro Mariano Llanos, grazie al sostegno delle maestre Storari e Cascella: di certo un momento formativo importante, sia sotto l’aspetto tecnico-sportivo che come esperienza umana.

Mariano Llanos, per chi è esperto di padel, è paragonabile al tecnico di Setubal nel calcio: Llanos è un iconico allenatore di padel come Mourinho nel football. Giocatore professionista da quasi 25 anni, è stato campione argentino nella categoria "Juniores" e "Prima categoria", ma anche campione del mondo con l’Argentina nel 1994.

Bugelli gioca da poco tempo, ma si è già messo in evidenza. Quest’anno ha già partecipato a due raduni federali.

Mas. Stef.