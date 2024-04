Padel: l’open Garage Luisi al Tac Raffaelli del Forte. Si impongono le coppie favorite

Non sempre tenere fede al pronostico della vigilia viene poi confermato dal responso del campo. Stavolta, nella prima edizione del torneo Open di padel “Garage Paolo Luisi”, ospitato sui campi del Tc Raffaelli di Forte dei Marmi invece i favoriti della vigilia hanno confermato il loro spessore tecnico.

In campo maschile il successo è andato alla coppia composta da Lorenzo Blunda e Ramiro Tornielli che con il punteggio di 2-0 (6-0, 6-4) hanno avuto la meglio nei confronti di Bruno Ettari e Giacomo Veroni. Anche fra le ragazze, lo stesso cliché: Silvia Storari e Claudia Cascella – la coppia indicata dagli esperti come favorita alla vigilia del torneo – si sono imposte nella finalissima disputata alla PadelArena per 2-0 (6-1, 6-4) contro le ravversarie di turno, Cristina Leone e Barbara Cravero.

Per il Tennis Padel Raffaelli di Forte dei Marmi, dunque, un’altra conferma della costante diffusione del padel, con una massiccia presenza di coppie sia in campo maschile che femminile. E un discreto pubblico ad assistere alle gare.