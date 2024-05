Playoff, Tc Bisenzio ok. Sconfitto il Sinalunga

I campionati a squadre entrano nel vivo e anche la provincia di Prato ha visto in campo le sue squadre di serie C maschile oltre alle competizioni di serie D e giovanili fase regionale. Il Tc Bisenzio (foto), testa di serie della manifestazione, ha sfidato nell’andata playoff regionali di serie C maschile il Tc Sinalunga, che aveva superato nel preliminare il Tennis Certosa. La formazione laniera, capitanata da Mattia Materi, a Sinalunga ha vinto 6-0 l’andata e domenica prossima giocherà il ritorno al Tc Bisenzio quasi per semplice formalità. Ottenuta la qualificazione il team del Fabbricone dovrà giocare una sfida andata e ritorno nazionale per salire in B2. Nei playout maschili per rimanere in serie C, invece, il Tc Prato dopo il 5-1 dell’andata è riuscito a mantenere la categoria contro lo Sporting Club Valdelsa grazie al 2-2 ottenuto nella sfida di ritorno. Al contrario il Ct Etruria, dopo la sconfitta sul campo della Libertas Sport Livorno per 4-2, non è riuscito a ribaltare il risultato ed è retrocesso in serie D1. Lunedi 3 giugno Prato sarà teatro della sfida contro un college americano con lo scopo di aiutare la Caritas nel "Serve for a Cause", un torneo di doppio misto nel pomeriggio tra l’Ottobein University e i club pratesi che si giocherà sui campi del Tc Bisenzio. A seguire, alle 20.30, ci sarà una cena con raccolta fondi pro fondazione Caritas Onlus al Ristorante Fabbricone, in via Mozza sul Gorone.

L. M.