Prequalificazioni sui campi del "Ct Grosseto». Internazionali Bnl: "Anticipo» locale

Si è svolta sui campi del Circolo Tennis Grosseto la fase di prequalificazione per gli Internazionali Bnl d’Italia, torneo di quarta categoria aperto ai giocatori di classifica compresa tra non classificati e 4.1. Questa fase ha avuto luogo in tutte le province d’Italia ed era riservata ai soli giocatori in possesso di tessera agonistica e tesserati per un circolo della provincia nella quale si disputava il torneo. Al torneo grossetano hanno partecipato 91 partecipanti nel maschile e oltre 20 atlete nel femminile. Nel singolare maschile ha vinto Corrado Mancini, al secondo posto si è classificato Alberto Solari. Laura Tonelli si è aggiudicata il singolare femminile, mentre seconda è risultata Teresa Santonastasi.

Vittoria nel doppio maschile per Alberto Solari e Michele Santini, secondi Filippo Rossi e Marco Vinci. Nel doppio femminile hanno vinto Teresa Santonastasi e Giorgiana Grazioli, seconde Sandra Vellutini e Barbara Zigoli.

Le prequalificazioni degli internazionali Bnl d’Italia sono una serie di tornei utili per determinare le wild card da assegnare alla ottantunesima edizione del torneo di Roma. Le gare sono riservate ai giocatori italiani (in grado di rappresentare l’Italia in una competizione internazionale a squadre) e in possesso di una tessera agonistica di tennis valida per l’anno in corso. Sarà un lungo viaggio quello che porterà una manciata di giocatori a realizzare il sogno di una vita: partecipare agli Internazionali Bnl d’Italia. Ma per farlo occorre superare la rivalità di oltre 20 mila sfidanti e vincere il torneo di prequalificazione. Conquistare una wild card per l’edizione 2024 degli Internazionali Bnl d’Italia è un sogno condiviso da moltissimi tennisti. Sono stati 19.218 i tesserati alla Fitp che hanno affrontato il lungo viaggio in più fasi del torneo più partecipato al mondo. Una vera e propria festa del popolo del tennis, capace di coinvolgere dall’ultimo degli amatori (la fase iniziale coinvolge non agonisti con classifica da 4.Nc) al professionista.