Racchette e solidarietà. La quarta edizione del Memorial Ignesti

Un appuntamento all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. Domani ai campi da tennis del Cral Dipendenti del Comune di Firenze, in via del Filarete 5/11c, si svolgerà il 4° Memorial Elena Ignesti. In programma, a partire della 15, il torneo di doppio giallo, con la partecipazione delle Tenniste in Rosa. Sarà una bella giornata di festa per tutti i tennisti presenti. Alle 18 sarà effettuata la premiazione e ci sarà un caro ricordo di Elena Ignesti, una grande persona di valore che è rimasta nel cuore di tutti.

Il Tennis in Rosa è sinonimo di solidarietà. L’associazione nata a sostegno delle donne operate di tumore al seno, si apre oggi sia alle donne che agli uomini con percorso oncologico e vuole portare in primo piano il tema degli effetti benefici sul corpo e sulla mente dovuti allo sport attraverso le lezioni di tennis, che offre gratuitamente. Già nel 2018 il Tennis in Rosa ha ricevuto il premio ‘Fratelli di Sport’ dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

F. Que.