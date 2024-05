Racchette senesi in grande evidenza. Cortecci e De Vito sfiorano il trionfo

Il tennis senese gode di ottima salute. È quanto è emerso dalla terza edizione del Verbena Open che si è svolto sui campi del Ct Siena, con la presenza nelle due finali degli atleti del circolo di Vico Alto, Pietro Cortecci e Chiara De Vito. La finale maschile è stata tra la t.s. n. 1 Tomas Gerini (Junior Tennis Perugia) e la t.s. n. 2 Pietro Cortecci, appunto. Ha prevalso Gerini in rimonta al super tiebreak per 4-6 6-0 10-4 dopo una partita di oltre due ore. Anche nelle semifinali si è notata la presenza senese: sono giunti al penultimo atto Mattia Nannelli, sconfitto da Gerini, e Alessandro Scialla, eliminato da Cortecci. Cortecci che al Verbena Open ha collezionato una vittoria (2023) e due finali (2022 e 2024). In campo femminile, Chiara De Vito si è vista sfuggire la vittoria per un soffio in una combattutissima finale con Gaia Montecchi (Match Ball Firenze), anche lei vittoriosa in rimonta al super tiebreak per 4-6 6-2 12-10. "Siamo contenti di aver dato la possibilità di offrire del bel tennis agli appassionati della nostra città – ha detto la presidente del Ct Siena, Giulia Collodel –. Le ottime prestazioni dei nostri atleti hanno aggiunto ulteriore motivo di soddisfazione per gli organizzatori e gli sponsor. Avere tre semifinalisti nel tabellone maschile e la finalista femminile conferma la qualità del vivaio di Vico Alto ed evidenzia l’importanza delle scelte tecniche del ds, Paolo Bassi, Nannelli e Scialla".