’Rodeo in Love’ a Caselli e Zani

Tutto come da pronostico nel Rodeo in Love, il torneo riservato alla quarta categoria femminile andato in scena al CT Albinea (con limite ai 4.4 della classifica Fitp): ad aggiudicarsi la manifestazione è la numero 1 Chiara Caselli (CT Pavullo), che lascia la briciole alle avversarie, imponendosi 4-1, 4-0 su Elisa Battiston (CT Casatorre) e 4-0, 4-1 su Maria Chiara Rubini (Sportissima Scandiano), emersa a sorpresa dalla parte bassa del tabellone. Successo del ravennate Jacopo Zani, invece, nel torneo maschile: dopo essersi fatto strada nella parte alta grazie al 4-2, 4-0 su Matteo Giannetti (Cere) e al 4-2, 4-1 su Emanuele Russo (CT Poviglio), l’atleta del CT Bagnacavallo ha vinto 5-3, 4-0 in finale su Carlo Maria Leporati (Sporting Carpi), che nelle fasi precedenti aveva estromesso la testa di serie numero 2, Davide Sabattini (Villa d’Oro).

Nel fine settimana spazio al Rodeo Open ’Annovi Gasparini’, riservato alla seconda categoria femminile al CT Rio Saliceto.