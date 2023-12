Serie A1. Tc Pistoia pronto all’ultimo atto. Basta un punto con il Bisenzio

"Ci siamo indubbiamente accaparrati un discreto margine sui nostri rivali. Non dobbiamo però assolutamente commettere l’errore di giocare come se fossimo in vantaggio, perché questo atteggiamento potrebbe rivelarsi pericoloso: dobbiamo solo pensare a vincere tre incontri, in modo da archiviare definitivamente la pratica a nostro favore". Capitan Tommaso Brunetti ha così suonato la carica, in vista di quello che è senza enfasi la partita di gran lunga più importante della stagione. Una gara che il Tennis Club Pistoia potrà inoltre affrontare fra le mura amiche, con il ritorno dei playout fissato per le 10 di dopodomani. Considerando inoltre il 4-2 con cui Vatteroni e soci hanno battuto a Prato il TC Bisenzio, la scorsa settimana, i motivi per essere ottimisti circa la prospettiva di un nuovo successo contro il club pratese (sulla carta) non mancano. Il TC Pistoia parte insomma con i favori del pronostico, con l’obiettivo di conquistare quella che sarebbe la terza salvezza consecutiva in Serie A1. Guai però a sottovalutare i tennisti pratesi, che non hanno nulla da perdere e saranno determinati a giocarsi il tutto per tutto: in gare del genere, possono essere proprio eventuali cali di tensione a fare la differenza in negativo e il rischio di compromettere una stagione sin qui più che positiva (chiusa con 7 punti e due vittorie nella fase a gironi) deve essere scongiurato ad ogni costo. Attenzione massima, dunque: il fatto di aver a disposizione due risultati su tre per festeggiare deve rappresentare uno sprone per affrontare il match con maggior tranquillità, ma non un invito a tirare il freno a mano. "Sarà importante continuare a giocare come sappiamo, per centrare l’obiettivo – ha concluso Brunetti – all’andata ci siamo fatti valere, resto fiducioso: dobbiamo proseguire su questa strada".

G.F.