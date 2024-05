Tc Italia femminile. La rinuncia dolorosa. No A1 senza le migliori

Non è un fulmine a ciel sereno, ma una decisione ponderata. Può sembrare paradossale, visto che per il Tennis Italia è tesserata la numero 1 d’Italia, Jasmine Paolini: nella prossima stagione, la formazione del circolo versiliese non sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di serie A1. “Le nostre ragazze sono troppo brave – spiega il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai – e nello stesso periodo in cui è in programma il campionato, saranno impegnate nei tornei internazionali in mezzo mondo. Fra i due eventi, dal punto di vista economico, non c’è confronto e non potevamo certo tarpare le ambizioni delle ragazze. Le altre ragazze del nostro gruppo sono ancora troppo acerbe per la serie A1, quindi meglio ‘staccare’ e ripartire dal basso”. Una decisione amara ma con un basamento di razionale attenzione al presente e al futuro. “Jasmine finirà tra le prime 10 al mondo, Anastasia Bertacchi quest’anno farà tutti i tornei internazionali Under 18 e dobbiamo sostenerla, Emma Belluomini ha vinto una borsa di studio e di sport in un college degli Stati Uniti: meglio staccare un anno e puntare alla crescita delle ragazze del vivaio, fra un paio di anni vedrete qualcosa potrà sbocciare”. Ovviamente se da una parte le ‘grandi’ vanno in archivio, dall’altra il settore femminile del Tennis Italia punterà decisamente su tutte le categorie giovanili, dalla scuola addestramento tennis fino all’Under 16 e all’Under 18. Come dire che è tempo di semina. Il raccolto, prossimamente, prendendo come stelle comete Jasmine, Anastasia ed Emma.

red.viar.