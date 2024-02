Tennis. A Fissi va il Master ’23. I tornei e i protagonisti

Il tennis pratese riparte con l’attività invernale tra i senior, ma soprattutto con i tornei giovanili e veterani. Nella Coppa delle Province (selezione under 8-9-10) la squadra pratese, capitanata dai maestri Claudia Romoli e Marco Vanti, nella prima giornata è stata sconfitta 5-4 dalla formazione di Siena in un match molto equilibrato. Ora il team laniero giocherà dopodomani al Tc Prato alle 13 contro la rappresentativa di Livorno. Nel campionato a squadre maschile la formazione del Tc Costa Azzurra giocherà la finale regionale a Livorno (sempre domenica prossima) contro la favorita Libertas Livorno A, dopo aver superato in semifinale la Tennistica Montalese. In attesa del campionato di serie A2, che si disputerà a ottobre, il Tc Bisenzio si è rafforzato con l’inserimento di Andrea Militi Ribaldi, classe 1999 e numero 1195 della classifica Atp. Proprio Militi Ribaldi insieme a Samuele Pieri, altro atleta della prima squadra del Tc Bisenzio, accompagnati entrambi dal maestro Jacopo Stefanini e dal preparatore atletico Diego Compiani, sono stati ospiti del centro tecnico di Tirrenia per due settimane seguiti dallo staff tecnico del centro di preparazione e dal responsabile e capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri.

Spostandoci infine ai tornei per Veterani, grande successo per Roberto Fissi (Ct Etruria) che si è aggiudicato il Master Regionale 2023 Over 55 sui campi del Tennis Club Pistoia. Al torneo hanno partecipato di diritto i migliori otto giocatori di ogni categoria. Accreditato della testa di serie numero due del seeding, Fissi ha superato in semifinale il compagno di squadra del Ct Etruria, Marco D’Alò, bravo a sconfiggere nei quarti Maurizio Bellandi (Tc Prato). In finale nella parte alta è giunto il favorito e numero uno del tabellone, Fabio Bianchini (Ct Scandicci). Fissi grazie al suo gioco concreto ed efficace si è aggiudicato la partita finale col punteggio di 6-3 6-0.

L.M.