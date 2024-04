Tennis: al Cere le pre-qualificazioni agli Internazionali. Luigi Fornaciari parte col botto!

Al Circolo Equitazione di

Reggio sono entrate nel vivo le pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia, il torneo che dà la possibilità ai giocatori di ogni categoria di guadagnarsi il Foro Italico e che per il terzo anno consecutivo si gioca sui campi in terra del club di via Tassoni.

Chiuso il tabellone di singolare di terza categoria che ha decretato i qualificati al tabellone intermedio, tocca ora ai giocatori di seconda (ottavo, settimo e sesto gruppo), scendere in campo.

Son ben 452 i giocatori in gara in queste pre-qualificazioni tra il tabellone del singolo e quello del doppio.

Dal tabellone intermedio di singolare usciranno 31 giocatori che se la vedranno con alcune delle migliori racchette italiane della seconda categoria.

Da segnalare la bella prova del reggiano Luigi Fornaciari (3.1), portacolori del Cere, che continua la sua marcia nel torneo.

Al suo esordio nel tabellone intermedio il reggiano ha liquidato con un perentorio 6-0 6-3 il toscano 2.8 Matteo Stefanini.

Alto il livello anche della gara

di doppio.

Si parte col tabellone iniziale da cui usciranno le 8 coppie che accederanno a quello finale dove in gara, tra gli altri, troviamo come testa di serie numero 2 l’ex giocatore di Davis Daniele Bracciali in coppia con Marco Speronello, e i reggiani Alessandro Motti (ex top 100 nella specialità) e Andrea Guerrieri.

Motti e Guerrieri sono stati i finalisti nel doppio nel 2023 battuti dal dominatore delle scorse pre-qualificazioni Julian Ocleppo (2.2) che giocava in coppia con l’altro reggiano Marco Bortolotti.