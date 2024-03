Tennis Al Match Ball Firenze. Assoluti Toscani, tempo di finali. Bonadio-Sorrentino sfida show

Grande tennis oggi al Match Ball Firenze con le finali del Torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2024 con montepremi di 25.610 euro. Valido anche come 46ª edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Nel maschile Riccardo Bonadio (1) sfida Luigi Sorrentino; nel femminile sfida conclusiva tra Emma Martellenghi e Gennaro Camilla (inizio delle finali alle 11,30).

Riccardo Bonadio in semifinale ha sconfitto 6-2 4-6 6-1, in un match di ottimo livello, Stefano Baldoni (4); mentre Luigi Sorrentino 2.2 (14), dopo aver eliminato il numero 3 Manuel Mazza, ha sconfitto in semifinale Filippo Romano (2.3) per 6-3 6-3.

La finale femminile prevista alle 11,30 vede di fronte Camilla Gennaro 2.3 Ct Giotto Arezzo che in semifinale ha sconfitto la numero uno Anastasia Piangerelli 2.1 per 7-5 1-6 6-4 e la giocatrice del Park Calenzano Emma Martellenghi 2.5 brava a prevalere sulla seconda favorita del seeding Maria Vittoria Viviani (Ct Grosseto) per 6-0 7-6. Il derby sarà valido anche per conquistare il titolo assoluto del tennis toscano.

Si sono disputate anche le finali dei doppi con l’affermazione e la qualificazione per Roma della coppia Claudia Giovine e Iryna Buriachok. Nel maschile è invece il duo composto da Juan Cruz Martin Manzano e Riccardo Bonadio a qualificarsi.