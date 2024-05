Tennis. Bronzetti in campo a Roma: esordio con Sofia Kenin

Lucia Bronzetti è pronta ad affrontare uno dei tornei più importanti dell’annata, il Master 1000 di Roma. Nella terra di casa la verucchiese può trovarsi bene, con la riprova che arriverà presto, nel suo primo turno in programma oggi o domani (il programma deve ancora essere completato). Lucia troverà nel primo match l’americana Sofia Kenin, giocatrice che la precede di sei posizioni nel ranking Wta (42 contro 48) e che l’ha battuta nell’unica partita fin qui giocata tra le due: 7-5, 7-5 ad Adelaide nel 2022. Uno scoglio complicato, che una volta superato porterebbe Bronzetti a un secondo turno non proprio semplice contro la testa di serie numero 8, Ons Jabeur. Dunque un main draw decisamente difficile per lei a questi Internazionali, l’evento clou di tutto l’anno in territorio italiano nonché banco di prova importante per tutte le giocatrici in vista del Roland Garros. L’obiettivo, per lei, rimane intanto la partita con Kenin.