Tennis. Bronzetti subito ko

Lucia Bronzetti non coglie la chance regalata dal destino e perde al primo turno del Wta 500 di Abu Dhabi, il Mubadala Open (montepremi di 922.573 dollari). La tennista verucchiese, che era stata sconfitta nel secondo turno delle qualificazioni dall’americana Ashlyn Krueger, aveva ricevuto in sorte la possibilità di accedere comunque al main draw grazie alla rinuncia della spagnola Paula Badosa. L’accesso da lucky loser ha mandato Bronzetti dritta all’incrocio con l’ucraina Anhelina Kalinina, numero 32 del ranking mondiale. Match complicato, giocato nel pomeriggio di ieri e cominciato nella maniera peggiore dall’italiana, che non ha potuto nulla in un primo set dominato dall’avversaria e terminato col punteggio di 6-1 in mezzora esatta di gioco. Molta più battaglia nel secondo, con Bronzetti a scattare subito sul 3-0 prima della reazione avversaria che ha portato il punteggio sul 3-3. La gara ha poi seguito i servizi fino al tie-break, con la verucchiese a due punti dal set sul 5-4, 40-40. Gli ultimi scampoli di incontro non hanno avuto storia, con Kalinina che dopo il 2-1 ha messo insieme cinque punti consecutivi per la vittoria 6-1, 7-6 (1). Di nuovo bassa l’efficacia della seconda di servizio di Bronzetti, che ha ricavato il 43% dei punti contro il 67% dell’avversaria. Kalinina affronterà ora la testa di serie numero 8, la russa Samsonova.