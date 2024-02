Tennis. Bronzetti vittoriosa con Saville ad Abu Dhabi

Bella vittoria di Lucia Bronzetti, che dopo il ko a Linz si è subito messa al lavoro per cercare di entrare nel main draw di uno dei tornei più importanti del periodo, il Wta 500 di Abu Dhabi. La verucchiese ha vinto 6-4, 6-4 con Daria Saville (ex Gavrilova), russa naturalizzata australiana al momento al numero 148 del mondo, ma anche 20ª come best ranking. Eccellente la reazione di Bronzetti nel primo set quando, sotto 1-3, ha saputo trovare meglio i suoi colpi e ha agganciato l’avversaria superandola poi in scioltezza per il 6-4 finale. Un esempio è dato dagli ultimi due turni di servizio del primo parziale, vinti entrambi a zero. Storia decisamente simile nel secondo set, con Saville a scattare avanti (0-3, poi anche 2-4) e Bronzetti a reagire vincendo di slancio gli ultimi quattro giochi della partita. Chiusura al primo matchpoint in un game vinto a zero, a segnalare l’autorevolezza mostrata nei momenti importanti. Per la verucchiese oggi ecco la sfida con l’americana Krueger, valevole per l’ingresso nel tabellone principale di Abu Dhabi. È il secondo match in programma sul campo numero, uno subito dopo la sfida tra la giapponese Hontama e la francese Parry.