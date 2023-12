Tennis. Ceriano dal sogno all’incubo: addio Serie A

Il Club Tennis Ceriano saluta la Serie A. Nel turno di ritorno dei playout salvezza la formazione brianzola non va oltre il 2-2 contro il Circolo Tennis Apem Copertino e così non riesce ad evitare la retrocessione in B1 dopo l’1-3 dell’andata. E pensare che la sfida casalinga contro la compagine pugliese era iniziata nel migliore dei modi col ritorno al successo di Camilla Scala contro Linda Cagnazzo. Nel secondo match, però, la greca Sapfo Sakellaridi ha ceduto il passo alla romena Andreea Amalia Rosca. A riportare la formazione di casa in vantaggio ci aveva pensato Maria Aurelia Scotti che ha subito preso il largo su Martina Zecca (6-3 6-3). Ancora una volta, dunque, il doppio è stato decisivo. Ma se all’andata Copertino si era imposto all’ultimo punto, a Saronno le avversarie sono state solide, senza concedere troppo alla coppia SakellaridiScotti.

Dopo due promozioni in A1 sfiorate negli ultimi due anni, arriva questa retrocessione per certi versi inattesa. "Abbiamo lottato tanto in una annata sfortunata, tra mille infortuni e difficoltà – l’analisi del capitano, Silverio Basilico –. Tutta la vecchia guardia ha fatto il massimo e ci ha tenuti aggrappati alla salvezza fino alla fine. Dovremo riflettere su come affrontare il campionato della B1, ma sono convinto che noi siamo una squadra da Serie A, quindi faremo il massimo per provare a tornarci".

Ro.San.