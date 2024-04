Tennis. Ceriano parte con 3 vittorie e 1 ko

Un esordio quasi perfetto per il Club Tennis Ceriano nella stagione dei campionati a squadre, da quello di Serie C a quelli giovanili che hanno preso il via lo scorso week end. Quattro gli impegni ravvicinati per il club brianzolo che ha raccolto tre successi e un ko. Nel campionato di Serie C femminile, al debutto contro BiteTennis di Arcene (BG), il CTC ha ottenuto un 4-0 grazie alle vittorie in singolare di Ilaria Pennati, Maria Aurelia Scotti ed Eleonora Canovi e nel doppio della coppia Scotti/Pennati. Oggi delicata trasferta sul lago di Garda per la sfida contro la Polisportiva Sirmione. Nei campionati giovanili, la formazione under 14 maschile A si è imposta in casa sul team C del TC Villasanta per 3-0 nella prima giornata dell’undicesimo gruppo, mentre la formazione B nell’esordio del girone 16 è stata superata con identico punteggio dalla squadra B di Villasanta. Vittoria anche per il team maschile under 16 che ha battuto in casa Eco Sport Tennis di Samarate (VA).

Ro.San.