Tennis. Circuito regionale under 16. Occhiali sbaraglia la concorrenza

Il tennista del Cus Salvi Mattia Occhiali ha trionfato nella prima tappa del circuito regionale U16 disputata a Forlì. Il giovane quattordicenne, al primo anno nella categoria e reduce dalla stagione precedente conclusa in modo straordinario, ha colto questo successo senza lasciare per strada alcun un set. Allenato dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni, Mattia è un atleta facente parte del progetto vincente Cus Salvi, protagonista della splendida cavalcata che ha portato la formazione di categoria sul tetto regionale e di macroarea U14 nel 2023, con un sesto posto assoluto in ambito nazionale. In questo torneo, accreditato della testa di serie numero 1, ha sbaragliato la concorrenza anche dei ragazzi di un anno più grandi di lui, vincendo agli ottavi contro il bolognese del Tennis Nettuno Filippo Alberghini per 60 61. Mattia, classificato 3.1 nazionale, nei quarti ha prevalso 75 60 contro il portacolori del Tc Zavaglia Ravenna Alessandro Vallicelli, ed in semifinale, contro il 3.2 Gabriele Sgroi, Mattia si è superato, giocando una partita molto intensa, andando ad esprimersi su livelli da seconda categoria.

Vittoria sul giocatore del Tc Ronconi Cesena per 76 64 e finale raggiunta contro l’altro 3.2 Tommaso Mengoli. Contro il tesserato dello Sporting Carpi, l’atleta cussino ha disputato una partita pressoché perfetta, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 61 61.