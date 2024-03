Tennis Città di Firenze. De Marchi-Basile per la finale. E Rapagnetta sfida Paldanius

Si entra nelle fasi finali della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 ‘Città di Firenze’. Nel maschile il tabellone si tinge di azzurro. Oggi per Pasqua sono in programma le semifinali che avranno inizio dalle 10, nel pomeriggio dalle 16,30 le finali del doppio; mentre lunedì di Pasquetta si svolgeranno le finalissime dei singolari femminile e maschile a partire dalle 14,30. Tanto pubblico sugli spalti a seguire i quarti di finale che hanno visto confermare il valore degli italiani con ben tre azzurri in semifinale.

Le due semifinali maschili vedranno il derby tra il numero 1 Andrea De Marchi e Pierluigi Basile; mentre Daniele Rapagnetta sfiderà il finlandese Oskari Paldanius. Andrea De Marchi ha sconfitto nei quarti, sul centrale, lo spagnolo Sergio Planella Hernandez per 6-2 6-2 ed ora affronterà Pierluigi Basile che ha prevalso su Jacopo Vasami per 6-4 6-4. Nella parte bassa del tabellone Daniele Rapagnetta ha sconfitto Gabriele Crivellaro per 6-2 6-1.

Nell’unica sfida dove non c’era un italiano il finlandese Oskari Paldanius ha superato l’ucraino Glib Skachov per 6-4 6-3. Nel femminili la numero 1 del seeding la Ceca Lucie Urbanova supera dopo una bella sfida Lilli Tagger per 7-5 7-5. Incontrerà la spagnola NeusTorner Sensano che ha battuto Gaia Maduzzi 6-4 6-2. L’ucraina Yelyzaveta Kotliar prevale sulla Ceca Julie Pastikova 6-4 7-5 e sfiderà la spagnola Meritxell Teixido Garcia che ha sconfitto Alexandra Zimmer 6-3 5-7 6-2. Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta, il giudice arbitro della manifestazione è Sebastiano Cavarra. Grande successo anche per la Babolat Cup torneo Under 12.

F. Que.