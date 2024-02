Tennis. Coppa Migliori over 40. Il Giardino vince ancora

Dopo quella con C.T. Cacciari di Imola, un’altra vittoria per la formazione femminile del Club Giardino che partecipa alla Coppa Migliori Ladies over 40 e chiude nel modo migliore possibile la fase a gironi. Il secondo acuto consecutivo permette infatti alle ladies del club carpigiano di accedere alla fase finale regionale ad eliminazione diretta: a fare le spese del buon momento delle tenniste carpigiane il C.T. Cerri di Cattolica, battuto a domicilio per 2-1. Ancora una volta decisivo il doppio, con la coppia formata da Lodi (che già aveva vinto il suo singolo) e il capitano Righi che lasciano le briciole (appena tre games, 6-1/6-2 il risultato finale) alle avversarie. Per conoscere le avversarie della seconda fase, le ladies dovranno aspettare il sorteggio.