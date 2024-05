Tennis. Ct Firenze, che festa. Premiati i campioni

Al Circolo Tennis Firenze si è svolta la ‘Festa dello Sport’ con premiazione dei giocatori e delle squadre del club che hanno ottenuto risultati prestigiosi nelle passate stagioni. "E’ stata una bella serata dove abbiamo riunito tutti i giocatori agonisti del club - spiega il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi - insieme allo staff tecnico e ai consiglieri, con l’assegnazione di quattro borse di studio ai migliori atleti della scuola tennis, grazie al supporto della Carratelli Holding. Iniziativa che dà motivazione ai ragazzi e alle famiglie per continuare l’attività. Tradizione, passione, innovazione, attività agonistica e sociale sono le nostre linee guida". A premiare è stata la direttrice sportiva Sara Mazzetti, insieme alla consigliera con delega al padel Alessandra Marchetti e al presidente Carlo Pennisi.

Tra i premiati Lorenzo Pennisi per aver rappresentato il Circolo con la maglia azzurra ai Mondiali Over 45 per tre anni consecutivi; la squadra campione d’Italia 2022 Over 45 assoluti; le vice campionesse d’Italia 2023 Lady 45; le Under 12 Eleonora Mauro e Francesca Berretti; l’Under 18 Vittoria Serravalli e Daria Stortoni; il team maschile promosso dalla serie D2 alla D1 regionale; il team vincitore del Trofeo Carlo Dolci nel 2023; i campioni toscani 2023 nell’Over 70; la squadra vincitrice del campionato Ladies 2023 lim 4.4.

"La Scuola sta crescendo e abbiamo più di 30 squadre dagli Under 12 ai Veterani che partecipano ai vari campionati organizzati dalla Fitp - spiega la ds Sara Mazzetti -. Sicuramente le squadre più rappresentative sono la serie C maschile composta da tutti giocatori del nostro vivaio e la serie B2 femminile che ha iniziato con due vittorie superando per 4-0 sia Genova che il Tc Palermo, con in campo Lisa Piccinetti, Cristina Pochtovyk e Matilde Gori".

A conclusione sono state consegnate le borse di studio Carratelli Holding, da Gabriele Carratelli e Sheila Papucci, a Lapo Marianelli under 18, Ettore Maria Pesce under 16, Francesca Berretti under 12 e Daria Stortoni under 14. Un club storico che rivolge molta attenzione al vivaio e alla crescita dei giovani tennisti.

F. Que.