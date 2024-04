Tennis. Cus Salvi protagonista con le selezioni giovanili

Giornata super positiva per le formazioni giovanili del Cus Ferrara targato Salvi, con vittoria nel campionato under 14 ed in quello under 16. Negli ottavi di finale del tabellone ad eliminazione diretta, la squadra U14 capitanata dal Maestro Ferdinando De Luca, ha sconfitto 2-0 il circolo tennis 2000 di Cervia.

Protagonisti i due classe 2010 Tommaso Caniato e Andrea Picariello, vincitori di entrambi i singolari disputati. Andrea, appena promosso alla classifica 3.4, ha sconfitto il coetaneo romagnolo Elia Iannuzzi con il punteggio di 62-63. Caniato, classificato 3.5, ha avuto la meglio su Andrea Valzania per 61-64.

Entrambe le partite mai in discussione, hanno portato la coppia cussina, insieme a Federico Pigaiani non schierato contro Cervia, ad entrare nelle migliori otto squadre dell’Emilia Romagna. Prossimo impegno, i quarti di finale contro il Tc Riccione.

Andrea Cogo e Mattia Occhiali, al primo anno nella categoria U16, reduci dalla vittoria dello scorso anno in U14 regionale di macroarea e sesti assoluti in Italia, hanno vinto agevolmente il loro girone della seconda fase regionale. Vittorie 3-0 contro Nonantola, Argenta ed infine San Pietro in Casale.

Quest’ultima partita disputata in casa, ha visto Cogo vincere 60-62 su Stefan Stanciu in un incontro senza storia. Più combattuta la partita di Mattia Occhiali opposto al 3.3 Andrea Salsini.

Risultato finale 62-62 e 2-0 per il Cus dopo i singolari. A determinare il 3-0 finale, ci hanno pensato gli stessi Andrea e Mattia in doppio con un sonoro 60-63 alla coppia bolognese.

Girone passato e sorteggio negli ottavi di finale del tabellone ad eliminazione diretta contro il Siro di Bologna. In attesa di questi delicati incontri, i ragazzi facenti parte del progetto sportivo Salvi, allenati dai Tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni, sono tornati ad allenarsi per prepararsi al meglio. Attesa nel prossimo weekend non solo per questi due incontri, ma anche per la continuazione dell’Under 12 maschile e femminile e dell’Under 10 mista, formazioni impegnate contro Mirandola, Albinea e Fidenza.