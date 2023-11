Tennis. Cus Salvi si impone a Rovigo con Occhiali

Il Cus Salvi ha iniziato la stagione invernale con tantissima attività nei tornei a squadre e individuali.

Nella tappa nazionale giovanile disputata presso il Tennis Rovigo, tra la folta partecipazione, Mattia Occhiali ha vinto la categoria Under 14, con successi in semifinale su Alessandro Cavalieri dello Zavaglia di Ravenna ed in finale su Edoardo Novello, portacolori del Green Garden Venezia. Tra le Under 10, la giovanissima Sara Gavagna, conquistata la finale, è stata poi sconfitta da Sofia Turcanu, tesserata al Plebiscito di Padova. Aaron Banzi ha conquistato un ottimo secondo posto nel torneo under 14 disputato al Circolo Sporteam di Padova, sconfitto soltanto da Fabio Sant’Angelo del Tennis club San Paolo di Padova.