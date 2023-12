Tennis. Cus sugli scudi a Ravenna e Imola. Occhiali a segno, Ronconi finalista

Il Cus Salvi continua a conquistare risultati importanti in campo individuale, con il successo a Ravenna di Mattia Occhiali nella tappa nazionale rodeo Under 14 e la finale di Martina Ronconi nel torneo di terza categoria di Imola. Mattia, classe 2009 e classificato nazionale 3.1, ha ottenuto l’ennesimo successo di una stagione da incorniciare, riuscendo a vincere la finale contro il classificato 3.1 Riccardo Bogdan Pastrav della Virtus Bologna con il punteggio di 54 53, al termine di una partita molto equilibrata con un Mattia molto attento e ordinato. In precedenza aveva superato agevolmente in semifinale Francesco Cuppi del Tennis Siro Bologna per 4041. Mattia dimostra così di essere in un momento di grande fiducia, andando ad esprimere un tennis di pressione da fondo campo che gli ha permesso di ottenere la vittoria. Questo successo lo pone a fine stagione con più di dieci tornei vinti e tra i ragazzini 2009 più promettenti dell’intero panorama regionale. Martina Ronconi coglie invece la finale dopo le vittorie su Viola Zapparoli per 4141 del Tennis Cavezzo e Giulia D’Altri del Circolo Gambettola di Forlì per 4041. Nell’atto conclusivo è stata però sconfitta dalla giocatrice di Viserba Chiara Giorgetti per 4142. Da ricordare anche la grande soddisfazione dell’intero Cus Salvi per la convocazione regionale di Sara Gavagna al raduno presso lo Sport Education di Bologna.