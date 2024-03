Tennis, da lunedì 18 marzo inizia la Coppa Italia Tpra. Jacopo Mazzella e Laura Bardelli vincono in doppio a Pistoia Il circuito Tpra di tennis approda al Blue Park di Arcola per il torneo di doppio. Successo per la coppia Mazzella-Bardelli a Pistoia e per Pucciarelli a Follo. In arrivo la Coppa Italia Tpra con incontri da lunedì 18 marzo.