Tennis: dal venerdì le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Ben 400 racchette si sfidano al Cere

Le migliori racchette italiane di seconda categoria si danno appuntamento dal 5 al 21 aprile al Circolo Equitazione di Reggio per le pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia. Per il terzo anno consecutivo approda al circolo di via Tassoni il torneo che dà la possibilità ai tennisti di guadagnarsi il Foro Italico. Nella splendida cornice del Cere, dal tabellone Open si qualificheranno due giocatori per le qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia e si concluderanno inoltre le qualificazioni regionali per i quarta categoria. A iscrizioni non ancora chiuse, è già considerevole il numero degli iscritti: 303 nel singolare maschile e 64 nel doppio maschile.

Le partite, sotto la supervisione del giudice arbitro Alessandro Provasi e del direttore di gara Alessandro Tosi, si disputeranno sui campi in terra rossa del Cere e, in parte, su quelli del Ct Albinea, rinnovando così la collaborazione tra i due club già sperimentata in occasione della Winter cup e delle pre-qualificazioni Bnl di quarta categoria.

Curiosità. Tra gli iscritti nell’Open spiccano il finalista 2023, il correggese Andrea Guerrieri che dovrà vedersela con giocatori di tutto rispetto quali i pari classifica Walter Trusendi e Juan Cruz Martin Manzano, ma anche altri quali Marco Speronello e Davide Galoppini. Nel tabellone del doppio troviamo iscritti i finalisti dello scorso anno, i reggiani Alessandro Motti e Andrea Guerrieri che cercheranno la rivincita in questa edizione.

I tabelloni di singolo e doppio della categoria Open erano stati dominati da Julian Ocleppo (2.2) che in singolare aveva battuto il reggiano Andrea Guerrieri e trionfato anche in doppio insieme a Marco Bortolotti, col quale aveva sconfitto lo stesso Andrea Guerrieri, in coppia con Alessandro Motti. Dalla conclusione della sezione di terza era uscito vittorioso Matteo Greco (3.1) che aveva sconfitto in finale il numero uno del tabellone, Matteo Trombini. Nel tabellone di conclusione di 4ª categoria aveva trionfato invece Andrea Gallo (4.1) del Centro tennis Persiceto.