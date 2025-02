Tennis. Doppio misto ’Road to Torino’. Iscrizioni ai tornei al Ct Spezia

Grande evento per tutti gli amanti del tennis amatoriale agonistico: al Circolo Tennis Spezia si svolgerà fra sabato e domenica il torneo di doppio misto ‘Road to Torino’. La kermesse è utile per accumulare punti ai fini della qualificazione al Master Regionale e a quello nazionale durante le Atp Finals di Torino. Possono partecipare atleti fino a 4.1 e storico sino a 3.5 nonché i nati prima del 2010 necessaria tessera Fip agonistica o non). Si giocano ameno due partite, quota iscrizione 15 euro, iscrizioni sul sito www.tpra.fitp.it entro oggi alle 18. Ulteriori informazioni contattando Giorgia Mori al 348 8251845 o Pier Aldo Canessa al 339 8858342.

Inoltre sempre al Cts di San Venerio, spazio al 1° Torneo di pickleball ‘Road to Roma 25’, una grande occasione per gli amanti della racchetta e in particolare di questo nuovo sport. Anche qui opportunità di qualificarsi al Master Regionale e poi a quello Nazionale durante gli Internazionali d’Italia a Roma. Previsti 5 tornei di singolare maschile, doppio maschile, doppio misto, doppio femminile e singolare femminile il tutto sabato e domenica, in base alla competizione scelta. Necessaria la tessera pickleball, 3 euro d’iscrizione se si ha una tessera Fitp, massima classifica 4.1 tennis (equivalente alla terza fascia pickleball) e partecipazione dai 12 anni di età in su. Quota iscrizione Over 16: 20 euro per una categoria, altri 10 per due, altri 5 per tre; fra gli Under 16, una categoria a 14, altri 10 euro per due e altri 5 per tre.

m. magi