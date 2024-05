Tennis. Due formazioni estensi alle finali regionali

Ancora un successo a livello giovanile per il Cus Ferrara tennis, che ha portato due formazioni alle fasi finali dei campionati a squadre giovanili. Con prospetti usciti dal progetto Salvi, la squadra Under 16 maschile con un fantastico successo per 2-1 ottenuto in terra romagnola contro il Tc Valmarecchia, entra nel lotto delle migliori 4 formazioni della regione. Seguiti nell’occasione dal maestro Ferdinando De Luca, Andrea Cogo e Mattia Occhiali sono i protagonisti della vittoria, figlia di un doppio di spareggio finito nel tardo pomeriggio, che ha visto una prestazione di assoluto livello da parte dei due giovani cussini. Nei singolari Cogo ha avuto la meglio su Enea Carlotti per 63/60. Occhiali, nel suo incontro di singolo opposto al forte Edoardo Pagnoni, ha lottato nel primo set, trovandosi avanti 5-4 e 30-0 con servizio a favore. Qualche leggerezza di troppo e set perso al tie break. Nel secondo set ancora equilibrio fino al 3-3 poi Occhiali cede e il match si chiude con il punteggio finale di 76/63. Il doppio vedrà, con gli stessi interpreti dei singolari, una partita dai contenuti tecnici altissimi, che ha visto prevalere dopo oltre due ore di gioco la coppia del Cus Ferrara. Gli Under 14, nella semifinale raggiunta vincendo in maniera incredibile 2-1 con Riccione, sono stati sconfitti sui campi dello Sporting club Sassuolo per 2-0. Due formazioni che rappresenteranno Ferrara nelle finali che si giocheranno in sede unica a Sassuolo il 25 maggio, sono un risultato che ha dell’incredibile, frutto di tanto lavoro.