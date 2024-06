TENNIS. Duello nella tana della capolista. Trasferta a Saronno per la B1

Domani contro la capolista Sporting Club Saronno in palio c’è una fetta di promozione in Serie B1 maschile di tennis. Ma anche in caso di vittoria, non sarà ancora il tempo per fare festa in casa Ceriano che all’ultima giornata osserverà il proprio turno di riposo e gli avversari avranno una chance per un eventuale contro-sorpasso. Le prime classificate di ogni girone sono direttamente ammesse alla B1 del 2025, mentre le seconde disputano un tabellone sorteggiato con formula di andata e ritorno per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione alla divisione superiore. Serve tassativamente vincere, anche per tenere lontana il TC Città dei Milla di Bergamo e poi aspettare. Ma a questo scontro decisivo il Club Tennis Ceriano ci arriva reduce da una striscia di tre vittorie di fila, l’ultima contro la squadra di Chivasso: dopo i quattro singolari i tre punti erano infatti già in cassaforte. Risultato impreziosito poi dagli altri due successi nei doppi (6-0). Dopo due pareggi nelle prime due giornate, la squadra capitanata da Eugenio Ferrarini ha così infilato un importante filotto di successi che le permette di essere ad appena un punto dal primo posto. E giocarsi la promozione, diretta e meno che sia.

Ro.San.