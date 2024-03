Tennis. Fabio Plicanti trionfa al torneo Tpra di Follo. Pasquelli cede in finale

Non perde il vizio Fabio Plicanti. L’ex calciatore, da anni prestato al tennis, continua a mettere in fila successi andando a vincere anche il torneo di singolare Tpra disputato all’impianto sportivo di Follo organizzato da Maurizio Vallesi superando in finale Manuel Pasquelli che comunque ha lottato e reso incerto fino alla fine il punteggio. Plicanti facendo valere la maggior esperienza si è imposto per 6-4 mentre nella finalina di consolazione vittoria di Fabrizio D’Alicandro su Giovanni Andreani per 6-2. Il prossimo appuntamento con il singolare maschile è nel fine settimana, sabato e domenica, al nuovo impianto tennistico Blue Park di Arcola mentre il 23 e 24 marzo si disputerà il Master regionale a Genova per ottenere l’accesso alla finale nazionale di Roma. Appuntamento a San Benedetto il 6 e 7 aprile invece per il singolare. Intanto gli spezzini Jacopo Mazzella e Laura Bardelli hanno vinto il torneo di doppio misto che si è disputato a Pistoia.