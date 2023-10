Tennis femminile - Finale amara a Monastir. Paolini ko con Mertens. Ma sarà 29 al mondo

La battaglia di oltre due ore contro la Tsurenko si è fatta sentire. Si è spenta la luce all’improvviso e non c’è più stato il modo di recuperare. Peccato per Jasmine Paolini che è stata sconfitta dalla belga Elise Mertens nella finale del torneo WTA 250 sul cemento di Monastir, in Tunisia. Non è arrivata la quarta vittoria in un torneo WTA per la campionessa di Bagni di Lucca, dopo quelli di Bol, Portorose e Firenze (nella città gigliata in questo 2023). Per l’azzurra finale a Monastir (dove la Mertens ha vinto anche nel 2022) e a Palermo.

La lucchese è scattata bene dai blocchi, avanti 3-2; poi un black-out clamoroso. Dal 3-2 per la Paolini al 6-3, 6-0 per la Mertens che ha incamerato dieci giochi consecutivi. La tennista azzurra ha subìto sei break, nonostante abbia messo la prima di servizio per l’83% delle volte. Evidentemente non è stata una battuta efficace. Più potente la belga che ha sfruttato una semifinale molto più morbida, contro la francese Burel. Per lei sesto titolo in carriera, dopo quelli di Hobart nel 2017 e nel 2018, Doha nel 2019, Melbourne Gyppsiland (prova di preparazione agli Open d’Australia) e Monastir 2022 e 2023.

La Mertens, così, arriva al numero 30 nelle classifiche WTA, ma la Paolini, da oggi, sarà numero 29, altro best ranking in carriera. Nessuno avrebbe immaginato, lo scorso inverno, a 27 anni, numero 70 del mondo, che la lucchese avrebbe avuto la forza di entrare, addirittura, tra le prime 30. Estate magica per lei, con la vittoria a Firenze, le finali di Monastir e Palermo, le semifinali a Pechino e Zhengzhou, le ottime prove a Wimbledon e Flushing Meadows.

Mas. Stef.