Tennis femminile. Il Ct Siena è pronto per cominciare la nuova stagione. Subito derby! Domani a Vico Alto arriva il Poggibonsi La squadra femminile del Ct Siena esordirà contro il Tc Poggibonsi nella Serie C, rinforzata con nuovi talenti. Obiettivo: salvezza e magari qualcosa in più. Presidente Collodel fiduciosa. Calendario impegnativo, solo due partite casalinghe. Promozione in serie B o play out per la salvezza in palio.