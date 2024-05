TENNIS femminile. Monza e Ceriano ok. Derby promozione?

Entra nel vivo la stagione dei campionati a squadre per il Club Tennis Ceriano e il Villa Reale Tennis Monza che potrebbero essere avversarie in un derby tutto brianzolo per l’accesso alla fase nazionale di Serie C femminile che decreterà le promosse in B2. La formazione cerianese sfiderà in semifinale il Tennis Club Milano A. Bonacossa nel primo dei due turni in programma domani. Dall’altra parte del tabellone, il confronto è fra Junior Tennis Training e Villa Reale Tennis Monza. Le vincenti che emergeranno da questi due match si incontreranno domenica 19 maggio in finale per giocarsi proprio l’accesso alla fase nazionale. Fino a questo momento il cammino delle due squadre nostrane è stato ottimo nel girone 1 con le monzesi che hanno preceduto proprio Ceriano Laghetto ai primi due posti distanziate di appena tre lunghezze.

Ro.San.