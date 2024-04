Tennis giovanile. Babolat Cup Italia, che successo. In campo tutti i talenti del futuro

La prima tappa della Babolat Cup Italia 2024 ha visto in campo, al Circolo Tennis Firenze, i migliori under 12 d’Italia. Una settimana di tennis e di apprendimento perché i baby tennisti hanno potuto seguire le orme dei giovani campioni del Città di Firenze Under 18.

Nel femminile ha conquistato la vittoria Gaia Serra Zanetti (Tennis Modena) che in finale ha superato Chiara Campioni (Ct Pontedera). Mentre nel maschile il numero 2 del tabellone Tommaso Martens (Ct Pontedera) ha sconfitto nella finalissima il giocatore di casa del Ct Firenze Francesco Oliverio (che era bravo in semifinale a superare il favorito della manifestazione Elia Santini) per 4-6 6-4 10-5 al super tie break, al termine della più bella sfida.

"È stata una bella tappa con tanta partecipazione - spiega Sara Mazzetti, direttrice sportiva Ct Firenze -. Unire in diversi giorni il Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze e questa manifestazione per Under 12 è stato un modo per far vivere a questi piccoli giocatori e alle loro famiglie il clima di un torneo a livello internazionale. Tra l’altro siamo felicissimi della finale raggiunta dal nostro Francesco Oliverio, uno dei tanti ragazzi promettenti della nostra scuola tennis. Investiamo molto e crediamo in una attività di base di qualità e ad alti livelli".

Torneo sotto l’egida Fitp, con Rita Grande coordinatrice: "La Babolat Cup è un evento molto bello. Conferma che c’è bisogno di questi appuntamenti per far giocare e confrontare i giocatori e le giocatrici Under 12.

Il tennis sta vivendo un boom di adesioni legate anche alle vittorie di Sinner e dei nostri portacolori, oltre che della Coppa Davis. Avremo vivai sempre più ricchi e i circuiti Babolat Cup e il +Kinder sono il modo migliore per stimolare i giovani a giocare e a disputare le prime partite vere".

Una prima tappa davvero di livello con la consegna ai vincitori del buono di 400 euro in materiale e ai finalisti di 250 euro con l’obiettivo per tutti di migliorarsi e perchè no sfidare i pari età europei al Master Finale.

Prossimo appuntamento al Quanta Club Milano dal 4 al 12 maggio.

Francesco Querusti