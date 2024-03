Tennis Giovanile ’Città di Firenze’. De Marchi, Basile e Vasami in ritmo. Marianelli a testa alta contro Chan Nel 47° Torneo Internazionale Giovanile Under 18 ‘Città di Firenze’ gli azzurri si distinguono. De Marchi, Basile e Vasami avanzano nel maschile, mentre Petrillo brilla nel femminile. Europa protagonista, con Tichackova in evidenza. Peccato per Vignolini sconfitta in un match equilibrato.