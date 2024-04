Tennis, grande prestazione sui campi della Nuova Valletta a Genova. Le racchette spezzine brillano al Master regionale. E staccano il pass per le finali nazionali di Roma

Le racchette spezzine brillano al Master regionale e ottengono il via libera per le finali nazionali del circuito Tpra, che si disputeranno a maggio a Roma in contemporanea con gli Internazionali del Foro Italico. Dopo le prove provinciali si è svolto sui campi della Nuova Valletta di Genova il Master regionale che ha visto la partecipazione di 137 giocatori che si sono sfidati in singolare e 88 in doppi. La delegazione spezzina era rappresentata da 44 atleti che si sono aggiudicati 6 titoli. Nella finalissima della sezione Expert che ha messo di fronti tutti rappresentanti il Tc Sarzana, la collaudata coppia Marco Bertoni e Tommaso Iapoce ha avuto la meglio dell’altra super coppa formata da Fabio Plicanti e Jacopo Mazzella. La giovane Giada Scaramelli (Ct Follo) ha vinto il singolare Entry mentre Gabriele Tulliani (Ct Spezia) si è imposto nel singolare Expert. In semifinale ha superato Riccardo Musetti (San Benedetto). Nei doppi Entry femminili Roberta Ribolla (Tc Sarzana) e Silvia Peri (Follo) guadagnano il pass per Roma aggiudicandosi la finale sulla coppia di Rapallo; Gigi Lungo e Federico Tincani (Ct Lerici) hanno vuto ragione di Pier Aldo Canessa e Giordano Oriato (Tc Sarzana) mentre nel doppio misto Roberta Ribolla e Federico Tincani hanno bissato il titolo sconfiggendo Silvia Calzolari (Follo) e Luca Gervasio (Lerici). Da segnalare anche le finali del doppio femminile di Sarah Bratcher e Costanza Corbani, del misto Expert Marta Spalatra e Fabio Plicanti e del singolare Expert con Matteo Cargiolli.

Nella foto: la premiazione di Roberta Ribolla e Silvia Peri