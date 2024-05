Tennis Guida la pattuglia italiana orfana di Sinner. Attesa per Musetti al Master di Roma. Venerdì il debutto

Crescono attesa e speranze per vedere Lorenzo Musetti, il tennista carrarese che dopo la rinuncia di Sinner, guida il folto drappello degli italiani al via degli internazionali di Roma, torneo Atp Master 1000 che in questi giorni è iniziato sulla terra rossa del Foro Italico. Musetti inizierà l’avventura venerdì e da numero 29 del ranking (1355 punti) è l’italiano in campo con la classifica più alta, ruolo che comporta onori, oneri e molte responsabilità. Per Lorenzo l’anno non è iniziato bene: eliminato al primo turno a Rotterdam, Qatar, Dubai, Estoril, Barcellona e Madrid; eliminato al secondo turno a Hong Kong, Adelaide, Australia Open, Open 13 e Indians Wells. E’ andata meglio a Miami e Montecarlo dove Musetti è uscito al terzo turno, ovvero agli ottavi. Ancora meglio è andata a Cagliari dove nel Challenger 175, l’ultimo torneo a cui ha preso parte, Musetti è arrivato in finale e, seppure con un secondo set da incubo, nel complesso ha fatto vedere buone cose e qualche chicca del suo repertorio. Nonostante tutto, in virtù del regolamento, Musetti è rimasto dentro la top 30 ma dopo quello che aveva fatto vedere in passato arrivando al best ranking numero 15, tutti i suoi tifosi e non solo, si aspettavano qualche cosa di più. Che comunque a quei livelli non è facile. E Roma è la grande occasione di riscatto.

ma.mu.