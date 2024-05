Tennis: i campionati mondiali a squadre. Italia over 55: argento mondiale. Due pratesi nella squadra azzurra

Ct Etruria sugli scudi a livello mondiale. Ai campionati mondiali a squadre che si sono svolti a Città del Messico l’Italia Over 55 anche in questa edizione si è classificata al secondo posto. Lo scorso anno la squadra azzurra era stata battuta in finale dalla Francia, questa volta è stata superata dalla Spagna, ma a tenere alta la bandiera pratese c’erano anche due giocatori del Ct Etruria, Marco Filippeschi ed Enrico Casadei, oltre a Paolo Pambianco del Tennis Club Cervia e Giovanni Pacchioni del Tennis Villa Carpena. Nei quarti di finale vittoria col brivido contro l’Inghilterra, nel primo singolare Marco Filippeschi ha ceduto a Daniel Ahl col punteggio di 6-7, 6-3, 5-7, nel secondo Paolo Pambianco si è affermato per 6-4 2-6 6-2 su Mathew Coombes; nel doppio Giovanni Pambianco e Giovanni Pacchioni hanno avuto la meglio su Charles Durhami e Ben Knapp per 6-7, 7-5, 11-9. In semifinale l’Italia ha affrontato la Francia. Nel primo singolare il pratese Enrico Casadei si è imposto su Christophe Damies (7-6, 2-6, 7-6); nel secondo Paolo Pambianco ha vinto 6-4, 7-6 contro Lionnel Barthez. In finale la Spagna ha avuto la meglio sulla nostra rappresentativa. Nel primo singolare Enrico Casadei ha ceduto col punteggio di 6-4, 6-3 contro Fernando Jesus Granero; nel secondo Paolo Pambianco è stato battuto 6-1, 6-2 dal forte giocatore iberico Isidro Lledo-Boyer.

L. M.