Tennis: il campionato di serie a1. Match Ball, derby amaro: troppo forte il Tc Sinalunga

Si sono disputati i recuperi della quarta giornata del campionato di serie A1 a squadre di tennis. Nel girone 3 il Tc Sinalunga (campione d’Italia in carica) sconfigge nel derby il Match Ball Firenze, mentre il Tc Pistoia (girone 2) viene superato in casa dal Ct Vela Messina. Era un derby molto atteso fra Match Ball e Tc Sinalunga, entrambe a 4 punti, che si giocavano il secondo posto del girone dietro al Tc Rungg Bolzano che è a 8 punti. Il neopromosso Match Ball, capitanato da Francesco Caforio, schierava Capecchi, Sciahbasi, Meduri, Ferrari, Padovani e aveva di fronte la compagine senese formata da Gigante, Serafini, De Michele, Malfetti, De Marchi, Bracciali e lo slovacco Kovalik che lo scorso anno hanno conquistato lo scudetto.

È finita con la netta vittoria per 5-1 del Tc Sinalunga che già dopo i 4 singolari ha potuto festeggiare tre punti fondamentali per provare a strappare l’accesso ai play off ai sudtirolesi del Tc Rungg. Il punto della bandiera per i fiorentini è arrivato con il doppio CapecchiFerrari.

Una sfida da non perdere quella in programma domani a Siena tra le prime due squadre del girone, con i toscani che proveranno a vincere contro Bolzano per centrare il primo posto nel girone. Per il Match Ball Firenze il prossimo impegno sarà la difficile trasferta sui campi veloci del Massa Lombarda.

F. Que.