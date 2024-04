Tennis Il centro della Polizia Municipale ospiterà la nazionale femminile. La ’Billie Jean King Cup’ approda alla Doganella

Tennis di lusso sui campi del centro sportivo della Polizia Municipale alla Doganella. La terra rossa carrarese è stata scelta dalla nazionale italiana di tennis per la preparazione in vista della “Billie Jean King Cup“ (la versione femminile della Coppa Davis maschile) dove l’Italia punta dritto al successo finale. Agli ordini della commissaria tecnica e capitana Tathiana Garbin e del preparatore Danilo Pizzorno, fino a domenica Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Martina Trevisan si allenano (due turni giornalieri: 9-13 e 14-18, aperti al pubblico) e a fare da sparring ci sono i migliori giovani del centro sportivo marinello.

"Dopo avere perso la finale dello scorso anno a Siviglia contro il Canada, quest’anno puntiamo a vincere la Coppa – dice la Garbin – grazie al risultato del 2023 siamo già tra le dodici finaliste e andremo in campo per vincere". Alle tre giocatrici si potrebbero aggiungere anche Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucrezia Stefanini "ma non vogliamo scoprire troppo le nostre carte per non avvantaggiare le avversarie" aggiunge la Garbin, soddisfatta della scelta della location carrarese.

"Ci è stata consigliata da Danilo Pizzorno che sarebbe un po’ come il Piatti del tennis femminile – spiega la Garbin – diverse atlete sono toscane e quindi è più comodo anche per loro che restano vicine a casa. E abbiamo trovato questa struttura pulita, funzionale e accogliente, con un ottimo campo e una palestra adeguata". Molto soddisfatto delle presenze azzurre (sono tutte nella top 100 della classifica mondiale) è Costantino Vatteroni, presidente del centro sportivo Polizia Municipale: "Siamo tutti contenti di ospitare la nazionale femminile di tennis, per noi è la prima volta, ma è una esperienza che potrebbe anche ripetersi in futuro. Abbiamo messo a disposizione campi, palestra e personale – continua Vatteroni – ed è importante anche per i nostri giovani che possono confrontarsi con le azzurre".

Maurizio Munda

Nella foto, Tathiana Garbin, Danilo Pizzorno, Costantino Vatteroni, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti