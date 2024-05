TENNIS - IL COMMENTO. Panatta: "Brava Paolini. Può crescere ancora»

Durante la manifestazione "Un campione per amico", Adriano Panatta ha commentato gli ultimi successi di Jasmine Paolini. "Per quanto riguarda il tennis lucchese – ha detto l’ex numero uno d’Italia – , Jasmine Paolini ha fatto dei progressi straordinari in questo ultimo anno e si merita molto la sua posizione in classifica. È una ragazza molto seria e dedita alla sua professione e, grazie alla sua passione, sono più che sicuro che potrà sicuramente migliorare ancora. Ci sono grandi aspettative su di lei. Deve continuare così".