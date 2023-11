Tennis. Il Ct Etruria brilla con Gerbi. Trofeo Morini, vince l’Emilia

Termina con la vittoria dell’Emilia Romagna la 18ª edizione del "Trofeo Francesca Morini", competizione riservata alle rappresentative regionali giovanili Under 12 e organizzata per ricordare, come ogni anno, la maestra prematuramente scomparsa. In semifinale l’Emilia Romagna ha superato (al Tc Bisenzio) l’Umbria mentre la Toscana (al Ct Etruria) ha avuto la meglio sulla Liguria per 4-3. Nella finale per il terzo posto (disputata al Tc Prato) è stata la Liguria a superare l’Umbria per 4-3 mentre al Ct Paolo Ciampi Coiano l’Emilia Romagna ha sconfitto la Toscana sempre per 4-3. Il comitato organizzativo ha premiato come miglior giocatore Edoardo Ghiselli dell’Emilia Romagna e come miglior giocatrice Elisa Pieri della Toscana ed è stato istituito un premio fair play assegnato a Pietro Tombari dell’Emilia Romagna. Nel frattempo arrivano ancora grandi soddisfazioni per il Ct Etruria e per Mauro Gerbi, che chiude in bellezza una stagione tennistica 2023 davvero spettacolare. Dopo aver vinto a Grosseto nel marzo scorso il titolo Italiano Indoor Over 55, a Cervia nel mese di Giugno il titolo Italiano a squadre Over 55, ad Agosto ad Oieras (in Portogallo) aver conseguito il titolo di vice campione mondiale con l’Italia Over 55, l’atleta pratese ha aggiunto una ciliegina sulla torta. Al Match Ball Country Club di Bagno a Ripoli si è svolto il "Master Senior Grand Prix 2023", competizione riservata ai migliori otto giocatori di ogni categoria. Mauro Gerbi durante la competizione non ha perso neanche un set e in finale ha battuto 2-0 (6-1, 6-3) Franco Radogna dello Sporting Club Fossano.

L. M.