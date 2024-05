Tennis, il giorno delle finali. Duello tra Italia e Spagna

Atto conclusivo del 40esimo "Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato". Nel maschile sfida Italia-Spagna tra Lorenzo Beraldo e Carles Cordoba, mentre al femminile (ore 14 sul centrale ‘Ciardi Focosi’) saranno di fronte l’americana Maya Iyengar e l’austriaca Lilli Tagger. L’accesso al Tc Prato è libero. Al mattino esibizione dalle 11 con il tennis in carrozzina e il ‘Torneo della Stampa’ di padel. "Le semifinali hanno confermato che il torneo è di altissimo livello – spiega il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli – invito i tanti appassionati a venire a vedere le finali. Dalle 14 avremo un match interessante tra la pupilla di Francesca Schiavone, Lilli Tagger, e l’americana Iyengar. Poi il nostro Beraldo affronta lo spagnolo Cordoba. Era da tanto tempo che non vedevo tirare così forte il diritto". Carles Cordoba in un match davvero combattuto e divertente ha superato l’azzurro Samuele Seghetti per 1-6, 6-4, 6-1 e si è qualificato per la finale, così come l’azzurro Beraldo, che è stato bravo a domare lo spagnolo Luis Garcia Paez (6-1, 6-4). Nel tabellone femminile l’americana Maya Iyengar ha superato (6-4, 1-6, 6-2) la svedese Isabella Svahn. Ora affronterà l’austriaca Lilli Tagger. In doppio vittoria della coppia femminile composta da Asylzhan Arystanbekova e Olivia Center.

L. M.