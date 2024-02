Tennis. Il Tc Costa Azzurra conquista il campionato toscano invernale a squadre

E’ il Tc Costa Azzurra a conquistare il campionato invernale a squadre toscano nella categoria Lim.3.4 maschile. Il circolo di via Papa Giovanni XXIII, in trasferta, ha battuto per 2-1 la Libertas Sport Livorno. I livornesi, favoriti del tabellone, in semifinale avevano superato il Tc Borgo San Lorenzo mentre i lanieri nel derby avevano sconfitto la Tennistica Montalese. Nella prima sfida Filippo Muzzi ha superato Maurizio Lastrucci per 6-4, 6-3, poi è arrivato il pareggio del maestro Vittorio Pettini che ha avuto la meglio su Simone Pietra Caprina per 6-1, 6-1. Nel doppio di spareggio la coppia composta da Emanuele Capo e Lorenzo Fedi ha sconfitto il duo Heusch-Sgarallino (6-3, 6-4) conquistando il titolo regionale. Un successo arrivato da lontano perché i pratesi, non tra i favoriti, hanno superato, At Piombinese, Tc Isola d’Elba e, nei quarti, il Tennis Certosa. "Per il nostro circolo è un grande risultato - dice il presidente Vladimiro D’Agostino - il nostro doppio Capo-Fedi è diventato campione italiano di doppio expert level a Roma e con l’Over 45 siamo giunti in finale lo scorso anno. A livello femminile abbiamo raggiunto la semifinale nazionale con la coppia Olivari-Nesti, a Roma, e la vittoria regionale con la squadra Tpra Coppa Italia 2023 Oro femminile".

L.M.