Tennis. Il V-Team cerca la quadra. Col Casale bisogna volare

La speranza è che la giornata di riposo abbia fatto bene al V-Team. Perché domenica la formazione brianzola affronterà nell’impianto amico lo Sport Club Casale. Appuntamento a partire dalle 10 sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza. Per il V-Team la quarta giornata del campionato di tennis a squadre di serie A2 riveste una notevole importanza. La squadra, infatti, si lascia alle spalle una giornata di sosta e la precedente sconfitta per 5 a 1 incassata dal Tennis Comunali Vicenza. La formazione capitanata da Duvier Medina e Marco Baio nei turni precedenti aveva ottenuto un pareggio con Albinea e un rotondo successo con il Tennis Club Baratoff di Pesaro. Domenica, dunque, servirà un successo per tenersi a distanza dalla zona playout. Il V-Team, con quattro punti, al momento è a metà classifica. Nelle prime stagioni di serie A2, si è sempre qualificato per i playoff. Risultati niente male per una squadra che si confronta con sodalizi in grado di disporre di notevoli risorse economiche. "Il risultato del turno precedente – commenta Marco Baio, co-capitano della compagine brianzola – è bugiardo. Vicenza ha meritato i tre punti, ma con i due doppi siamo sempre stati in partita. Purtroppo abbiamo perso molti game al punto secco e questo, quando gli equilibri sono così sottili, ha fatto la differenza. Il girone, come sapevamo, è equilibratissimo. Ma a Vicenza abbiamo perso solo una battaglia".