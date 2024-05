Tennis In Serie B2 battuto lo Sporting Castellazzo di Parma. Lo Junior Club Next Gen naviga a vele spiegate

Due su due per la squadra maschile dello Junior Club Next Gen (nella foto) che nel campionato nazionale di Serie B2 ha mantenuto la testa della classifica superando con rotondo 6 a 0 lo Sporting Tennis Castellazzo di Parma. Nell’incontro casalingo i ragazzi massesi non hanno lasciato neppure un set agli avversari sfoderando una prestazione superlativa per forza, compattezza e concentrazione. Nei singolari il circolo apuano ha cambiato il suo straniero. Alla prima giornata era toccato allo spagnolo Montagud. Stavolta è sceso in campo l’olandese Mick Veldheer che ha sbrigato in un’oretta la pratica battendo Filippo Botti con un doppio 6-1. E’ durato poco di più il match di Davide Galoppini vittorioso con facilità su Tommaso Bonazzi con un 6-1, 6-3. Con gli stessi parziali un determinato Jacopo Calvani ha regolato il rivale Leonardo Chiari.

Per il match del vivaio i capitani Eduard Perndreka e Matteo Evani hanno scelto ancora Lorenzo Galeno che non ha tradito le aspettative imponendosi per 6-1, 7-6 su Emiliano Tombolini. Nei doppi, stavolta, sono state bilanciate le forze. Il duo Veldheer-Calvani ha surclassato i malcapitati Bonazzi-Botti con un doppio 6-1. In coppia con Galoppini, invece, c’è stato il debutto dell’altro giovane Filippo Mignani che si è ben comportato contribuendo alla vittoria su Curci-Chiari con un doppio sofferto 7-6.

"C’è tanto entusiasmo – ha commentato il team manager Bruno Panesi – perché siamo primi a punteggio pieno assieme al Tennis Villa Carpena, che ha una differenza set peggiore, ma restiamo consapevoli che il campionato è lungo e difficile. Allo Junior Tennis di Marina di Carrara non abbiamo avuto solo tutto lo staff a tifare e incitare la squadra ma anche un folto pubblico che ci ha sostenuto con grande affetto e calore e questo ha fatto particolarmente piacere a me ed al presidentissimo Franco Calvani. Ora ci attende una pausa di 20 giorni poi il 26 maggio saremo ancora in casa contro il Tc La Meridiana Forlì".

Gianluca Bondielli