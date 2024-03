Tennis, Indian Wells: il pesarese Luca Nardi sfida il numero uno al mondo Djokovic

Pesaro, 10 marzo 2024 - Luca Nardi ha scoperto quanto è bello essere lucky loser. In un amen ha potuto giocare il secondo turno di Indian Wells, battere il numero 50 del mondo e conquistare i sedicesimi dell'Open degli Stati Uniti contro il numero uno del mondo Nole Djokovic. E ha fatto tutto questo dopo un avvio di stagione tennistica davvero disastrosa.

Anche la spedizione indiana messa in piedi per recuperare punti preziosi non era andata benissimo tra mal di gola ed altri malanni di stagione. Ma la sfortuna imperante, compreso la sconfitta nell'ultimo turno delle qualificazioni a Indian Wells contro David Goffin, sembrava portare ad una primavera segnata e negativa.

Ma qualcosa di positivo è accaduto per il talento pesarese che ha avuto un’opportunità più unica che rara. Poter entrare nel tabellone principale come lucky loser direttamente al secondo turno grazie al forfait di Etcheverry. La fortuna aiuta gli audaci e Nardi si impone sul cinese Zhizhen Zhang, numero 50 della classifica Atp per 6-3, 3-6, 6-3.

E' il primo successo su un top 50 che gli vale il terzo turno dell’ATP BNP Paribas Open di Indian Wells, dove non aveva mai partecipato alla fase finale. Per lui è il quarto successo di carriera nei tornei Atp che gli è valso il terzo turno con Nole Djokovic, numero 1 al mondo.

Zhang peraltro era anche reduce da una recentissima vittoria su Lorenzo Musetti. L'eventuale bis con Nardi gli avrebbe aperto nuove strade verso l'alto della classifica Atp. Invece è il pesarese che è risalito con fortuna e capacità al 106° posto Atp, posizione che aveva già conquistato a fine febbraio e perso con la cancellazione del risultato di Pune dell'anno scorso. Questa vittoria però segna una svolta fondamentale per Nardi che riesce a prendersi dei punti importanti e ad avvicinarsi ai primi 100 del mondo.

Certo ci vorrebbe un vero miracolo sportivo contro Novak Djokovic, quello che non era riuscito contro l'altro top 10, il greco Stefanos Tsitsipas nel 2022 ad Astana in Kazakistan. Il pronostico è ovviamente tutto per Djokovic, ma Luca deve godersi la vetrina e pensare al suo futuro all'interno dei primi cento della classifica Atp. E' bello essere uno sconfitto fortunato.