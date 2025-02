Tennis: inizia la preparazione della nuova stagione. Lo Sporting Club Montecatini si presenta. Uomini e donne a caccia della salvezza in B1

Rinnovare per continuare a fare bene. Lo Sporting Club Montecatini ha presentato le due prime squadre maschili e femminili, che quest’anno prenderanno parte ai rispettivi campionati di serie B1. Due squadre, soprattutto quella degli uomini, ringiovanite, che avranno un unico obiettivo: salvare la categoria congiurando lo spettro della retrocessione. Non sarà semplice né per le donne, neo promosse in cadetteria d’eccellenza, né per i maschi, che si presenteranno al via con numerosi ragazzi usciti dal settore giovanile montecatinese. La crescita degli atleti nel corso della stagione sarà uno degli aspetti fondamentali per cerxcare di aumentare il tasso di competitività e puntare così alla salvezza.

Agli ordini del responsabile tecnico della società, Daniele Balducci, l’uomo che batté il giovane Roger Federer ed ebbe una carriera tennistica di tutto rispetto, troveremo nella formazione di B1 maschile il trentenne Lorenzo Braccini, il trentunenne Matteo Bindi, i 17enni Lorenzo Balducci e Davide Covi, i 16enni prossimi 17enni Gianluca Fabiani e Tommaso Melosi, il 20enne Alessio Pierotti. "Sono stati tesserati anche quattro stranieri, che ci auguriamo possano darci una mano, aiutarci nell’impresa – è Daniele Balducci a parlare –: il francese Remy Boutiller, con noi per il secondo anno consecutivo, i tedeschi Milan Felix Welte e Marlon Amar Marie Vankan, lo spagnolo Pablo Ginel Masjuan".

Undici elementi per provare a strappare l’ennesimo bel risultato degli ultimi anni. Balducci seguirà, da capitano-non giocatore, la compagine maschile, a Giulia Ferrari, 31 anni, il ruolo di capitana-giocatrice (all’occorrenza) di quella femminile. Con lei, la 27enne Gloria Ceschi, la 19enne Vittoria Benedetti, la 18enne Elisa Petroni e, volto nuovo, la 19enne Valentina Merku, arrivata ad allenarsi nella città termale da Calenzano. Donne che l’anno passato disputarono un torneo di B2 da stropicciarsi gli occhi, tanto da essere promosse in B1 appunto. "Per i maschi sarà un’annata di transizione – chiosa Balducci –, per le femmine la speranza è che possano confermarsi nella nuova categoria". I campionati di B1 prenderanno avvio il prossimo 25 aprile: non resta, quindi, che prepararsi a puntino per competere per la salvezza.

Gianluca Barni