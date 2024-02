Tennis, la cerimonia a Genova a Palazzo Tursi. Il Canaletto Sepor ha vinto il torneo ’Luna Blu’. Si sono sfidati i 2013 con organizzazione della Foce

Una giornata emozionante per gli atleti del Tennis Club Sarzana premiati a Palazzo Tursi a Genova nella festa dei circoli organizza dalla Fit (nella foto). I sarzanesi sono stati invitati in qualità di vincitori della "Coppa Raffo", manifestazione a squadre di singolare e doppio maschile che il sodalizio di via Posta Vecchia a Sarzana presieduto da Gabriele Costantini ha conquistato qualche settimana fa superando nella finalissima, al termine del girone, disputata all’impianto sarzanese i cugini del Tc Spezia detentori del titolo conquistato un anno fa. Nell’occasione i ragazzi hanno potuto ammirare da vicino la Coppa Davis conquistata dagli azzurri a Malaga a dicembre esposta a Palazzo Tursi nell’ambito del programma "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". A premiare i rappresentanti del Tc Sarzana l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi, la consigliera nazionale Fitp Roberta Righetto, Antonio Micillo presidente Coni Liguria e Andrea Fossati presidente Fitp Liguria. La squadra del Tennis Club Sarzana è composta da Nicola Bertola, Riccardo Balatri, Francesco Vetere, Filippo Albani e Gabriele Costantini presidente-giocatore.