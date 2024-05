Tennis, l’importante appuntamento. Città di Santa Croce. Qui la meglio gioventù

Al via sabato con le qualificazioni la 44esima edizione del Torneo ITF giovanile "Città di Santa Croce" Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno (Pisa), che vedrà protagonisti alcune delle tenniste e dei tennisti under 18 più forti del pianeta. Sono attesi, infatti, ben undici giocatori e giocatrici tra i primi 20 delle classifiche mondiali. "Con Santa Croce si conclude il trittico di tornei internazionali giovanili organizzato in Toscana - spiega Luigi Brunetti, presidente del comitato regionale FITP - dopo Firenze e Prato, e il torneo del Cerri è sicuramente il più importante per grado e livello". Nella storia del torneo compare il nome di Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open a gennaio e attuale numero 2 al mondo, la cui avventura santacrocese nel 2017 non ebbe però molta fortuna. Quello che impressiona dell’edizione di quest’anno è il livello medio altissimo delle liste di partecipanti, tale da lasciar presagire una competizione dall’asticella molto elevata. Saranno addirittura undici, tra uomini e donne, gli atleti tra i primi venti al mondo ai nastri di partenza, a partire dal numero 13 al mondo, il kazako Amir Omarkhanov, giunto ai quarti di finale agli ultimi Australian Open. Nel femminile si segnala la presenza delle due britanniche Hannah Klugman (7 al mondo) e Mingee Xu (11 al mondo). Anche quest’anno, purtroppo, la truppa italiana si schiera lontano dai primi favoriti, perciò sarà difficile ripetere l’ultimo trionfo tricolore siglato nove anni fa da Andrea Pellegrino. Al momento sono tre i tennisti azzurri presenti nei tabelloni principali per diritto di classifica: Daniele Rapagnetta, Gaia Maduzzi e Noemi Basiletti. "Da parte nostra - afferma il vicesindaco di Santa Croce Marco Baldacci - è sempre stato un onore sostenere il circolo non solo in questa manifestazione che richiama a Santa Croce alcuni dei giovani tennisti più forti e promettenti del mondo". Le finali, sabato 18 maggio, verranno trasmesse in differita su Supertennis (canale digitale terrestre 64) e in diretta sulla app Supertennix. L’ingresso è libero.

Stefania Tavella